زاخاروفا: تطلع كييف إلى الانضمام للناتو يشير إلى تجاهلها لمصالح المواطنين الأوكرانيين

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السلطات في كييف لا تفكر في مصالح أوكرانيا القومية ولا في مصالح مواطنيها عندما تناقش مسألة انضمامها إلى حلف الناتو.

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وفي تدوينة على صفحتها في "فيسبوك" علقت زاخاروفا، اليوم السبت، على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال فيها إن عضوية بلاده في النانو وحدها كفيلة بضمان أمنها.

وكتبت زاخاروفا قائلة: "هذا هو النظام في كييف: لا مصالح قومية ولا سياسة دولة ولا عناية بمصالح المواطنين، بل كل ما نراه هو مجسم مستورد ثلاثي الأبعاد مناهض لأوكرانيا".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أشار سابقا إلى أن قرار كييف الانضمام إلى الناتو لن يؤدي سوى إلى تفاقم النزاع في جنوب شرق أوكرانيا، لكون هذا القرار مرفوضا من قبل سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (غير المعترف بهما). كما ذكّر بيسكوف بأن روسيا ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي ولم تشارك القوات الروسية فيه قط.

المصدر: "تاس"