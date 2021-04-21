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واشنطن: تأجيل مؤتمر إسطنبول لا يعني وقف عملية السلام في أفغانستان

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واشنطن: تأجيل مؤتمر إسطنبول لا يعني وقف عملية السلام في أفغانستان
Reuters
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تأجيل مؤتمر إسطنبول حول السلام في أفغانستان لا يعني وقف جهود التسوية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "كنا نقول بوضوح دائما، إن إسطنبول لا تعتبر بديلا للدوحة"، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية مستمرة.

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وأشار إلى أن المؤتمر الذي كان من المقرر أن يعقد في إسطنبول يعتبر جزءا من "عملية دبلوماسية أوسع" لتطبيع الوضع في أفغانستان.

وكان من المقرر أن يبدأ مؤتمر إسطنبول حول أفغانستان في 24 أبريل الجاري، لكن تركيا أعلنت عن تأجيل المؤتمر إلى ما بعد نهاية شهر رمضان.

وأعلنت حركة "طالبان" عن رفضها المشاركة في المؤتمر ما لم تنسحب القوات الأجنبية من أفغانستان.

المصدر: "تاس"

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