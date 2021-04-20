تركيا: تأجيل مفاوضات السلام الأفغانية في إسطنبول

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن تأجيل مؤتمر السلام المقرر في إسطنبول إلى ما بعد شهر رمضان.

وقال تشاووش أوغلو في حديث للتلفزيون التركي إن تأجيل المفاوضات متعلق بالشؤون الخاصة بالتحضير لها.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر لها أن المفاوضات تم تأجيلها بسبب عدم مشاركة حركة "طالبان"، لكن الوزير التركي لم يعلق على مسألة مشاركة "طالبان" في المفاوضات.

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يذكر أن مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" برعاية تركيا وقطر والأمم المتحدة كانت من المقرر أن تجري يوم 24 أبريل.

ويأتي ذلك بعد إعلان واشنطن عن نيتها سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

المصدر: رويترز