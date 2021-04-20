"طالبان": لن نشارك بمؤتمر اسطنبول حول أفغانستان حال عدم قبول مطالبنا

أكد المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد أن الحركة لن تشارك في مؤتمر تركيا حول السلام في أفغانستان المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري، حال عدم قبول مطالبها.

إقرأ المزيد

وقال مجاهد في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء: "لن نشارك في مؤتمر تركيا وفق الشروط التي يضعونها​​​. في حال لم يتم قبول مطالبنا وملاحظاتنا حول الاجتماع، سنعيد النظر في موقفنا".

من جانبه نفى المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجارك، في معرض رده على سؤال أثناء موجز صحفي اليوم، عما إذا كان بإمكانه تأكيد نبأ تأجيل المؤتمر حول أفغانستان بسبب رفض الحركة المشاركة فيه، قائلا: "كل ما يمكنني قوله إن الأمم المتحدة، مع المنظميْن الآخريْن هما قطر وتركيا، مستمرة في تواصلها مع ممثلي جمهورية أفغانستان الإسلامية وطالبان بحثا عن سبل لتحفيز المفاوضات الأفغانية".

وكانت قناة "الجزيرة" القطرية نقلت عن مصدر في مركز المصالحة الأفغانية، أنه تقرر تأجيل مؤتمر اسطنبول إلى موعد لاحق بسبب رفض حركة "طالبان" المشاركة فيه. وكان من المقرر إقامة المؤتمر في الفترة من 24 أبريل الجاري إلى 4 مايو القادم.

المصدر: "سبوتنيك" + "نوفوستي"