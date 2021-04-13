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الخارجية التركية: محادثات السلام الأفغانية ستعقد في إسطنبول في 24 أبريل

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الخارجية التركية: محادثات السلام الأفغانية ستعقد في إسطنبول في 24 أبريل
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية التركية أن محادثات السلام الأفغانية ستجرى في إسطنبول في 24 أبريل بحضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

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ولفتت الخارجية التركية إلى أن المحادثات ستستمر حتى الرابع من مايو المقبل.

وأكدت أن ممثلي حكومة أفغانستان وطالبان سيحضرون المحادثات، رغم أن طالبان أعلنت أمس الاثنين أنها ليست مستعدة لحضور مؤتمر تركيا نظرا لعدم اكتمال المشاورات بشأن تفاصيل الحدث.

وذكرت مصادر داخل القصر الرئاسي في كابل، أنه تم إطلاع الحكومة الأفغانية على جدول أعمال مؤتمر إسطنبول.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت أن الرئيس الأفغاني أشرف غني يعتزم طرح خريطة طريق لتحقيق السلام في بلاده من ثلاث مراحل في اجتماع يعقد في تركيا بهدف التوصل لاتفاق مع حركة "طالبان".

المصدر: رويترز 

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