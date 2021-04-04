"رويترز": الرئيس الأفغاني سيطرح خريطة طريق للسلام من ثلاث مراحل

يعتزم الرئيس الأفغاني أشرف غني طرح خريطة طريق لتحقيق السلام في بلاده مؤلفة من ثلاث مراحل في اجتماع يعقد في تركيا بهدف التوصل لاتفاق مع حركة "طالبان"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وتدفع واشنطن من أجل عقد مؤتمر تستضيفه تركيا بمشاركة من الأمم المتحدة هذا الشهر لإبرام اتفاق سلام بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" مع اقتراب موعد نهائي لسحب كل القوات الأجنبية يحل في الأول من مايو.

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وسيتم تقديم مقترح غني مقابل مقترحات طرحتها واشنطن ورفضتها الحكومة الأفغانية. وتقوم تلك المقترحات على تأسيس نظام قانوني جديد على الفور لتشكيل إدارة انتقالية تشمل ممثلين عن "طالبان".

وكشفت الوكالة نقلا عن وثيقة اطلعت عليها، أن مقترح غني "للوصول للغاية النهائية" يشمل في المرحلة الأولى إجماعا على تسوية سياسية ووقف إطلاق نار بمراقبة دولية.

وتشمل المرحلة الثانية إجراء انتخابات رئاسية وتشكيل "حكومة سلام" وتطبيق الترتيبات اللازمة للمضي قدما في تبني نظام سياسي جديد.

أما المرحلة الثالثة فستتضمن بناء "إطار عمل دستوري وإعادة دمج اللاجئين وتحقيق التنمية" لأفغانستان.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية إن غني طرح بالفعل خريطة الطريق على عواصم أجنبية.

ولم يتحدد بعد موعد لعقد المؤتمر في تركيا لكن مصادر متعددة قالت لـ"رويترز" إنه قد يعقد خلال أسبوعين.

وقالت الحكومة الأفغانية وعدد من السياسيين إن عليهم الاتفاق على أجندة للمناقشات مع "طالبان" قبل عقد المؤتمر.

المصدر: "رويترز"