مباحثات تركية أمريكية حول السلام الأفغاني واجتماع اسطنبول

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين والمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، مستجدات عملية السلام الأفغانية والاجتماع المزمع عقده في اسطنبول دعما لها.

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وتناول قالن وخليل زاد خلال لقاء اليوم السبت في اسطنبول حضره السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد أيضا، تفاصيل الاجتماع المرتقب باسطنبول في أبريل القادم، من أجل تسريع عملية التفاوض بين الفرقاء الأفغان.

وأكد الجانبان على أن اجتماع اسطنبول سيكون بمثابة دعم لمفاوضات السلام في الدوحة بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، وأعربا عن تطلعهما في أن يسفر الاجتماع عن إكساب عملية السلام الأفغانية زخما جديدا.

وشددا الطرفان على أن إحلال السلام الدائم في أفغانستان سيساهم في استقرار وأمن المنطقة برمتها.

وفي وقت سابق اليوم قالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها إن خليل زاد توجه إلى تركيا والمنطقة في مسعى لتشجيع الأطراف الأفغانية على تسريع المفاوضات الرامية لإنهاء الصراع في البلاد.

وكانت حركة "طالبان" قد هددت أمس الجمعة بمعاودة استهداف القوات الأجنبية في أفغانستان في حالة عدم الوفاء بمهلة انسحابها في أول مايو، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إنه "سيكون من الصعب" الالتزام بالموعد النهائي الذي يتطلب رحيل حوالي 7000 من القوات المتحالفة.

المصدر: "الأناضول" + "رويترز"