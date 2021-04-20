المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إشارات إيجابية صدرت من السعودية ومستعدون لاستعادة العلاقات معها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن لدى طهران رغبة في استعادة العلاقات مع السعودية، مبينا أن "هناك العديد من الإشارات الإيجابية صدرت منها".

وأكد زاده أن طهران تدعم أي حوار بين دول المنطقة، رافضا تأكيد أو نفي الأخبار عن لقاءات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين، مشددا على أننا نرحب بأي حوارات إيجابية بين دول المنطقة وبين الفاعلين في السياسة العالمية".

وأضاف: "كان هناك دائما جهود من قبل إيران في محاولة خلق التعاون والحوار مع السعودية ويمكنني القول أنه كان هناك العديد من الإشارات الإيجابية من قبل السعودية أيضا".

وقال المسؤول الإيراني: "لدينا الكثير من النقاط للنقاش مع السعودية بما فيها ملفات اليمن، وإيران دعمت منذ اليوم الأول الحوار الداخلي في اليمن ودعمت جهود الأمم المتحدة هناك، ونتوقع من السعودية أن تساعد في وقف هذه المأساة الإنسانية وأن تدعم جهود الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "إيران دائما لعبت دورا بناء في المنطقة، ونحاول دائما أن يكون لدينا منطقة قوية، و ما حصل في اليمن ليس بسبب سياسة إيران بل بسبب حرب السعودية على تلك البلاد".

المصدر: "جادة إيران"