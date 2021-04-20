أرمين لاشيت يقترب من ترشيحه لمنصب المستشار الألماني عن حزب ميركل

أيدت قيادة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ترشيح زعيم الحزب أرمين لاشيت لمنصب المستشار الألماني عن تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي.

وجرى التصويت في وقت متأخر من ليلة الاثنين بعد 6 ساعات من المناقشات.

وحصل لاشيت على 77.5% من الأصوات، حيث صوت لصالحه 31 عضوا في قيادة التحالف مقابل 9 أصوات لصالح ماركوس زودر، زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي، الشريك "الأصغر" في التحالف. وامتنع 6 أعضاء آخرون عن التصويت.

وتعزز نتائج التصويت فرص لاشيت للفوز في السباق إلى الترشيح لمنصب المستشار الألماني، الذي سيتمكن من توليه في حال فوز تحالفه في الانتخابات التشريعية الألمانية في سبتمبر المقبل.

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من جهته، أعلن زودر أنه يترك للاتحاد المسيحي الديمقراطي اختيار مرشح التحالف لخوض الانتخابات، وأن حزبه سيحترم أي قرار من شريكه، معبرا في الوقت ذاته عن الاستعداد ليكون على رأس القائمة الانتخابية للتحالف.

وكان الاتحاد المسيحي الديمقراطي قد أيد لاشيت قبل أسبوع، لكنه لم يتمكن من إجراء التصويت على ترشيحه بسبب الجدل الحامي بشأن الموضوع وتفاقم الخلافات بين الحزبين الشريكين.

وفي حال فوز الديمقراطيين المسيحيين في الانتخابات قد يخلف أرمين لاشيت أنغيلا ميركل التي كانت تقود الاتحاد المسيحي الديمقراطي منذ عام 2000، وتترأس الحكومة الألمانية منذ 2005، وتخلت في ديسمبر 2018 عن قيادة الحزب.

المصدر: "رويترز"