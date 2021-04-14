رئيس حزب ميركل يفضل الاتفاق على مرشح لخلافتها خلال أيام

أعلن أرمين لاشيت رئيس حزب المستشارة الألمانية "المسيحي الديمقراطي"، أنه يرغب في البت في مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشارية للانتخابات المقبلة مطلع الأسبوع إن أمكن.

وفي أعقاب لقائه مع زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر، في إطار اجتماع لكتلة حزبي التحالف المسيحي قال لاشيت مساء الثلاثاء إن المناقشة كانت"ممتازة" مع زودر.

وأضاف "أعتقد أن هذا ترك صورة ممتازة للرأي"، وصرح بأن كل الكلمات التي تم إلقاؤها تضمنت رسالة "اتفقا سريعا"، مؤكدا أن هذا هو هدفه أيضا.

وكان لاشيت وزودر أعلنا يوم الأحد استعدادهما للترشح عن التحالف لخلافة ميركل بعد انتخابات سبتمبر المقبل.

من جانبه، قال زودر: "أريد أن نصل إلى قرار بسرعة جدا وقريبا جدا وفي أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع الجاري".

وصرح زودر الذي يحظى في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد كبيرة بفارق بعيد عن لاشيت "أنا وأرمين اتفقنا على أن نتشاور بشكل نهائي خلال الأسبوع الجاري حول كيفية سير الأمور لاحقا".

المصدر: د ب أ