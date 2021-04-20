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الولايات المتحدة تحذر شركات الطيران من التحليق فوق الحدود الروسية – الأوكرانية

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الولايات المتحدة تحذر شركات الطيران من التحليق فوق الحدود الروسية – الأوكرانية
AFP David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
صورة من الأرشيف
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دعت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية شركات الخطوط الجوية لإبداء "الدرجات القصوى" من الحذر أثناء تنفيذ الرحلات بالقرب من الحدود الروسية – الأوكرانية.

وقالت الإدارة الأمريكية في مذكرة موجهة لشركات الطيران، يوم الاثنين، إن "التوترات الإقليمية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، التي من المحتمل أن تؤدي إلى اشتباكات عبر الحدود دون إنذار مبكر وأنشطة عسكرية متزايدة ونزاع".

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وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت قيودا على تحليق الطيران المدني في المنطقة القريبة من الحدود بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2014، حين بدأ النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وشهدت منطقة النزاع بشرق أوكرانيا تصعيدا للتوتر في الفترة الأخيرة. وتبادل طرفا النزاع الأوكرانيان الاتهامات بتكثيف الأنشطة العسكرية وعمليات القصف على خط التماس.

المصدر: رويترز

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