أوكرانيا: جميع أطراف رباعية نورماندي أكدت سعيها لوقف إطلاق النار في دونباس

أعلنت أوكرانيا أن جميع الأطراف في رباعية نورماندي الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، أكدت سعيها للوصول إلى وقف إطلاق النار في منطقة الصراع.

وجاء ذلك في بيان أوكرانيا في أعقاب جولة مشاورات لرباعية نورماندي التي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، اليوم الاثنين، على مستوى المستشارين السياسيين.

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وقبل ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي قوله إن المشاورات استمرت نحو 3 ساعات ولم تسفر عن أي نتيجة ملموسة.

يذكر أن الأوضاع في منطقة دونباس توترت منذ أواخر مارس الماضي، حيث تبادل طرفا النزاع الاتهامات بتكثيف النشاط العسكري وعمليات القصف.

وكان آخر اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين في دونباس قد تم التوصل إليه في يوليو الماضي، وكان الطرفان يؤكدان صموده بشكل عام حتى الفترة الأخيرة.

المصدر: "رويترز"