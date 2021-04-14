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مفوض روسي: الناتو يحث أوكرانيا على الحل العسكري في دونباس

أخبار العالم

مفوض روسي: الناتو يحث أوكرانيا على الحل العسكري في دونباس
Reuters VLADIMIR ASTAPKOVICH
بوريس غريزلوف، المفوض الروسي ضمن مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا
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صرح بوريس غريزلوف المفوض الروسي ضمن مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، بأن الناتو يحث كييف على الحل العسكري للنزاع.

وأشار غريزلوف إلى أن الجانب الأوكراني رفض خلال اجتماع مجموعة الاتصال اليوم الأربعاء مناقشة الآلية العملية لضمان تنفيذ الاتفاقات حول تعزيز نظام وقف إطلاق النار، التي تم التوصل إليها في 22 يوليو الماضي.

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وأضاف: "على خلفية رفض أوكرانيا مناقشة ضمان الهدنة، يبدو غريبا الدعم السياسي والعسكري لكييف من قبل عدد من الدول الغربية"، مشيرا إلى أن "السياسيين الذين يؤيدون النشاط العسكري لسلطات كييف، وقبل كل شيء ممثلي دول الناتو، يتحدون قرار مجلس الأمن الدولي".

وأكد أن "هذا ليس إلا تشجيعا لأوكرانيا على حل النزاع عسكريا"، مضيفا أن مثل هذا السيناريو مرفوض بموجب اتفاقات مينسك للتسوية، التي تؤكد بوضوح عدم وجود بديل للحوار السلمي والسياسي بين كييف ودونباس.

المصدر: نوفوستي

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