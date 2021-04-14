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لافروف لرئيسة "الأمن والتعاون": اهتمامنا منصب على الحل السلمي حصرا للنزاع في أوكرانيا

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لافروف لرئيسة
وزارة الخارجية الروسية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته السويدية آن ليندي
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيرته السويدية رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن ليندي، اهتمام موسكو بالتسوية السلمية في أوكرانيا.

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وجاء في بيان للخارجية الروسية أنه أثناء الاتصال الذي بادر إليه الطرف السويدي، أعرب لافروف عن قلق روسيا من تصاعد النزاع بجنوب شرق أوكرانيا جراء قيام كييف بنقل قوات وأسلحة إلى خط التماس بين الطرفين وعمليات القصف المنتظمة التي تشهدها ضواحي مدينتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس.

وأكد لافروف لليندي اهتمام موسكو بألا تتم التسوية في جنوب شرق أوكرانيا إلا بوسائل سلمية على أساس اتفاقيات مينسك، مشيرا إلى ضرورة "الالتزام الصارم لأطراف النزاع وهي كييف ودونيتسك ولوغانسك بإجراءات تعزيز نظام وقف إطلاق النار المتفق عليها ضمن مجموعة الاتصال للتسوية في أوكرانيا في يوليو 2020".

وتابع البيان أن الجانب الروسي أعرب عن أمل موسكو أن تبذل الرئاسة السويدية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "الجهود الضرورية لحمل كييف على التقيد الصارم بالتزاماتها بتسوية النزاع، بما في ذلك حل المشكلات الإنسانية لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

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وأضاف البيان أن لافروف دعا بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوكرانيا إلى "تفعيل الخطوات في المتابعة غير المنحازة للوضع على الجانبين من خط التماس في دونباس، وخاصة حوادث مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية" هناك.

المصدر: RT

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