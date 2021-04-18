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البرازيل.. 2929 وفاة و67636 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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البرازيل.. 2929 وفاة و67636 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMANDA PEROBELLI
فيروس كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 2929 وفاة و67636 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 371678، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 13.9 مليون.

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وتشهد البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

 

المصدر: "رويترز" + RT

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