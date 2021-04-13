البرازيل.. المحكمة العليا تطالب الرقابة على الأدوية في البت باستيراد لقاح "سبوتنيك V"

طالبت المحكمة العليا البرازيلية هيئة الرقابة على الأدوية في البلاد بالبت في غضون 30 يوما في استيراد حكومة ولاية مارانهاو الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

وجاء أمر المحكمة بعد إجراء قانوني من قبل مارانهاو، وهي واحدة من عدة ولايات في شمال شرق البلاد تحاول استيراد اللقاح الروسي مباشرة، قبل صدور قرار هيئة الرقابة على الأدوية.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل أكثر من 13521409 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 355031، وفقا لبيانات الوزارة.

وتشهد البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"