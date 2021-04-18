فنزويلا.. المحكمة العليا تغرم صحيفة 13 مليون دولار في قضية تشهير بمسؤول

قضت المحكمة العليا في فنزويلا، بإلزام صحيفة "إل ناسيونال" بدفع 13 مليون دولار لثاني أعلى مسؤول في الحزب الاشتراكي الحاكم ديوسدادو كابيو في قضية تشهير.

من جهته، أكد محامي الصحيفة خوان جارانتون، أن "الصحيفة لا تستطيع الدفع".

وقال: "الصحيفة ستطلب من المحكمة أن توضح كيف توصلت إلى هذا الرقم، وهي خطوة أولى نحو مطالبة المحكمة بتخفيض المبلغ"، مشددا "هذا مبلغ فلكي".

ورفع كابيو دعوى قضائية ضد صحيفة "إل ناسيونال" في عام 2015، بعد أن أعادت نشر مقال نشرته إحدى الصحف الإسبانية، يؤكد أن "المسؤولين الأمريكيين كانوا يحققون مع كابيو لصلاته المزعومة بالإتجار بالمخدرات"، فيما ينفي كابيو الأمر.

وقضت المحكمة العليا في فنزويلا، بإلزام الصحيفة بدفع تعويضات لكابيو، ثاني أعلى مسؤول في الحزب الاشتراكي بعد الرئيس نيكولاس مادورو، بقيمة 237 ألف بترو، وهي عملة رقمية أطلقها مادورو في عام 2018 مرتبطة بسعر النفط.

ويبلغ السعر الحالي للبترو 56 دولارا، وفقا للبنك المركزي الفنزويلي.

المصدر: "رويترز"