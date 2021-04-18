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بكين : على واشنطن وطوكيو وقف الإساءة لمصالح الصين

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بكين : على واشنطن وطوكيو وقف الإساءة لمصالح الصين
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وزارة الخارجية الصينية
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قال وزارة الخارجية الصينية إنه ينبغي على الولايات المتحدة واليابان الكف فورا عن التدخل في شؤون الصين الداخلية والإساءة لمصالحها.

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بيان بايدن وسوغا يشير إلى
بيان بايدن وسوغا يشير إلى "السلام والاستقرار في مضيق تايوان"

وقالت الوزارة في بيان أصدرته تعقيبا على محادثات أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا وتصريحاتهما حول ملفات هونغ كونغ وتايوان ومنطقة شينجيانغ: "نطالب الولايات المتحدة واليابان بالتعامل بكل جدية مع شواغل الصين والتمسك الصارم بمبدأ الصين الواحدة والتوقف الفوري عن التدخل في شؤون الصين الداخلية والإساءة لمصالح الصين".

وأكدت الوزارة أن الصين ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سيادتها القومية وأمنها ومصالحها التنموية".

وكان بايدن وسوغا دعا، أثناء محادثاتهما في واشنطن الجمعة، إلى ضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وأعربا عن "الحد الأقصى" من قلقهما إزاء الوضع مع حقوق الإنسان في هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ الصينية الذاتية الحكم. كما أكد الزعيمان الأمريكي والياباني رفضهما أي خطوات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وانتقدا تصرفات بكين في بحر الصين الجنوبي.

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سوغا: سنرفع صوتنا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في الصين لكن علينا بناء علاقات بناءة معها
سوغا: سنرفع صوتنا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في الصين لكن علينا بناء علاقات بناءة معها

 المصدر: "تاس"

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