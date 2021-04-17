سوغا: سنرفع صوتنا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في الصين لكن علينا بناء علاقات بناءة معها

أكد رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، من واشنطن أن بلاده ستتحدث حول حالة حقوق الإنسان في الصين لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة إقامة علاقات مستقرة وبناءة معها.

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وقال سوغا، خلال مشاركته في مؤتمر نظمه مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية بعد محادثات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن اليابان "سترفع صوتها بحزم" بشأن قضايا مثل ميانمار وإقليم شينجيانغ وهونغ كونغ وستعمل مع المجتمع الدولي للسعي لاتخاذ إجراءات ملموسة.

وأضاف أن "السياسة الأساسية لليابان بشأن القضايا المعلقة التي تسببها الصين هي التأكيد بحزم على ما ينبغي تأكيده ومطالبة الصين بشدة باتخاذ إجراءات محددة".

وأكد رئيس الوزراء الياباني مع ذلك أنه "وفي الوقت نفسه يجب أن نعمل على إقامة علاقة مستقرة وبناءة مع الصين".

وجرت محادثات سوغا وبايدن على خلفية تصاعد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب قضايا خلافية عديدة وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع حدة المواجهة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

المصدر: "رويترز" + وكالات