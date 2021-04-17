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الإليزيه: ماكرون يعتزم إجراء محادثات مع بوتين في أقرب وقت

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الإليزيه: ماكرون يعتزم إجراء محادثات مع بوتين في أقرب وقت
Sputnik Alexey Nikolsky
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون
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يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في أقرب وقت، وفق ما أفاد به قصر الإليزيه، اليوم السبت.

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وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية اليوم السبت، أن ماكرون الذي استقبل في قصر الإليزيه، الجمعة، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكد له تمسك فرنسا بوحدة أوكرانيا وسيادتها، وكذلك الأهمية التي تعطيها باريس لتطور العلاقات الفرنسية الأوكرانية في جميع المجالات.

وأشار البيان أيضا إلى أن ماكرون وزيلينسكي أجريا محادثات عبر نظام الفيديو كونفرنس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وأن الزعماء الثلاثة أكدوا خلالها "أن مخرجات قمة باريس في 9 ديسمبر 2019 (حول تسوية النزاع في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا) تبقى قائمة برمتها، وهي تتطلب من روسيا التزاما إزاء أوكرانيا من أجل تسهيل تنفيذها". وتابع البيان: "في أقرب وقت سيجري رئيس الجمهورية (ماكرون) محادثات مع الرئيس بوتين".

المصدر: "نوفوستي"

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