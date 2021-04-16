دونباس على رأس الأجندة.. رئيس أوكرانيا يجري في باريس مفاوضات مع ماكرون وميركل

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إلى باريس لإجراء مفاوضات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأكد مكتب الرئيس الأوكراني على قناته في تطبيق "تلغرام" أن الاجتماع بين زيلينسكي وماكرون انطلق قبل قليل في قصر الإليزيه.

ومن المقرر أن تنضم ميركل إلى المفاوضات بين الزعيمين الأوكراني والفرنسي عبر اتصال مرئي لاحقا.

وسبق أن نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في قصر الإليزيه تأكيده أن العلاقات مع روسيا ستطرح على أجندة مفاوضات زيلينسكي في باريس.

وكان مكتب زيلينسكي قد أكد أن الرئيس الأوكراني سيثير في باريس مسألة الوضع في منطقة دونباس شمال شرقي أوكرانيا وحشد روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا.

وطالب زيلينسكي مؤخرا بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، بزعم أن كييف تواجه خطر هجوم عسكري من قبل روسيا.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد عسكري جديد في دونباس حيث تتبادل حكومة كييف وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان اتهامات بانتهاك نظام وقف إطلاق النار، وخاصة باستخدام القوات الحكومية قنابل محرمة بموجب اتفاقات مينسك.

وأصرت روسيا مرارا وتكرارا على أن حشد قواتها عند حدود أوكرانيا يحمل طابعا احترازيا ولا يشكل خطرا على أي واحد.

المصدر: RT + تاس