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الصين تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصين تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters THOMAS PETER
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 10 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن حالة واحدة من الحالات الجديدة إصابة محلية.

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وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 31 من 15 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني الآن 90468 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة.

المصدر: رويترز

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