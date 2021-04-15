الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا لا تتجاوز عدد أصابع اليد

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بكوفيد-19.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت عدوى واردة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 15 من 12 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني الآن 90457 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

المصدر:رويترز