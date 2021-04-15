الرئيس التشيكي يعارض انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

صرح الناطق باسم الرئاسة التشيكية، ييرجي أوفتشاتشيك، أن رئيس البلاد، ميلوش زيمان، يعتبر انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلفائها من أفغانستان خطوة خاطئة.

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وقال الناطق اليوم الخميس: "لا يزال السيد الرئيس يعارض الانسحاب (للقوات الأمريكية وقوات حلفائها) من أفغانستان. ويعتبر هذه الخطوة خاطئة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سابقا أن عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ستبدأ في 1 مايو القادم وستستمر عدة أشهر حتى نهاية شهر سبتمبر. واتفق وزراء دفاع بلدان حلف الناتو في جلسة خاصة لهم مساء أمس الأربعاء على سحب وحدات الدول الأخرى من هذا البلد أيضا.

وصرح وزير الدفاع التشيكي، لوبومير ميتنار، أن انسحاب جنوده من أفغانستان سيبدأ في المستقبل القريب.

وقال: "نحن جاهزون لسحب الوحدات التشيكية. وسننسق مع شركائنا المساعدات المقبلة (لأفغانستان) وجاهزون لمكافحة الإرهاب معا".

ويتواجد في أفغانستان حاليا نحو 100 جندي تشيكي. وتبلغ حصيلة ضحايا البعثة العسكرية التشيكية في هذا البلد 14 شخصا منذ مرابطتها هناك في عام 2002 .

المصدر: نوفوستي