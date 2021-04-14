بريطانيا تبحث إلزام موظفي دور الرعاية بلقاح كورونا

أطلقت الحكومة البريطانية دراسة حول جعل تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلزاميا لموظفي دور الرعاية مخالطي كبار السن.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) اليوم الأربعاء، إن هذه الدراسة الاستشارية والتي ستستمر لمدة خمسة أسابيع، ستتركز حول جعل اللقاح "شرطا للتعيين" في دور الرعاية هذه.

وطلب من الموظفين ومقدمي الرعاية والمقيمين في دور الرعاية وعائلاتهم المشاركة في هذه الاستشارة، حيث يأمل المسؤولون التعرف على الآثار المحتملة على الموظفين وعلى إجراءات السلامة.

وقال وزير اللقاحات نديم الزهاوي لشبكة سكاي نيوز: "تشاورنا يركز بشكل كبير على حالة تعيين الموظفين"، موضحا أن "تلقي اللقاح ليس شرطا للتوظيف، إنه شرط للتعيين".

المصدر: "سكاي نيوز"