تشاووش أوغلو: لا أرى دوافع سياسية وراء تقليص روسيا رحلات الطيران إلى تركيا

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن قرار روسيا تقليص عدد الرحلات الجوية مع تركيا، سيؤثر على السياحة في تركيا، لكن أنقرة "لا ترى أي دوافع سياسية لهذا القرار".

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وقال تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية إن القرار تم اتخاذه تماشيا مع تقرير لوزارة الصحة الروسية، وإن "الروس يرغبون في المجيء (لتركيا)، والقرار اتخذ لأسباب صحية".

وأكد الوزير التركي أن العمل جار على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

والاثنين، أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، تقليص عدد الرحلات الجوية بين بلادها وتركيا اعتبارا من 15 أبريل وحتى 1 حزيران المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأكد الرملين أن قرار تقييد الرحلات الجوية مع تركيا مرتبط بالوضع الوبائي الصعب في ذلك البلد.

المصدر: الأناضول