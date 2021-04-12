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الكرملين يحدد سبب تعليق الرحلات الجوية مع تركيا

أخبار روسيا

الكرملين يحدد سبب تعليق الرحلات الجوية مع تركيا
Sputnik SERGEI GUNEYEV
الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أكد الكرملين أن قرار روسيا تعليق الرحلات الجوية مع تركيا مرتبط بالوضع الوبائي الصعب في تركيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، ردا على سؤال عما إذا كان تعليق الطيران متعلقا بزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأنقرة: "لا. هو متعلق بالوضع الوبائ المثير للقلق".

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسية تاتيانا غوليكوفا قد أعلنت عن تعليق الطيران مع تركيا اعتبارا من 15 أبريل وحتى 1 يونيو.

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وأشارت إلى أن القيود قد ترفع في حال تحسن الوضع الوبائي في تركيا.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا المستمر منذ عدة أسابيع.

وكان معدل الإصابات الجديدة في تركيا ما بين 6 و8 آلاف إصابة جديدة في منتصف مارس الماضي. وبلغ 56 ألفا في مطلع أبريل الجاري.

المصدر: نوفوستي

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