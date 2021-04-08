الكشف عن البلد الوافد منه معظم متحورات كورونا إلى روسيا

كشفت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا اليوم الخميس، أن السلالات المتحولة من فيروس كورونا غالبا ما تنتقل إلى روسيا من أراضي تركيا.

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وقالت بوبوفا في حديث إذاعي: "معظم السلالات المتحورة الوافدة إلى روسيا تأتي من تركيا. وهذا يمثل خطرا كبيرا اليوم، وهو خطر واضح يعترف به الجميع".

وذكرت بوبوفا، أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي انتقلت منها إلى روسيا طفرتا كورونا البريطانية والجنوب إفريقية. وأضافت: "حتى الآن، تم في روسيا رصد أكثر من 100 حالة إصابة بالسلالة من النوع البريطاني و10 إصابات بالنوع الجنوب إفريقي".

وحذرت المسؤولة الروسية من زيادة حادة في حالات الإصابة بالفيروس في تركيا في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن معدل الإصابة في تركيا زاد بـ3,5 مرات، بل وما يقرب من 4 مرات، خلال فترة قصيرة أي في غضون أسابيع قليلة".

وكانت تركيا قد أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 54740 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى مستوى للإصابات منذ بدء الجائحة.

المصدر: "تاس"