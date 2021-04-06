روسيا ترصد 103 إصابات بالمتحور البريطاني و10 بالجنوب إفريقي وكلها وافدة من الخارج

كشفت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بابوفا، انه تم تسجيل 103 حالات إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا، و 10 حالات إصابة بالسلالة الإفريقية في أنحاء روسيا.

وقالت بابوفا في اجتماع لمجلس تنسيق الحكومة بشأن مكافحة فيروس كورونا: "كانت هناك 103 حالات إصابة بفيروس كورونا من النوع البريطاني و 10 حالات من النوع الجنوب إفريقي".

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ووفقا لبوبوفا، لم يتم تسجيل إصابات محلية لهذه السلالات من الفيروس التاجي في روسيا حاليا، إذ أن جميع الحالات المسجلة هي وافدة من دول أخرى.

من جانب آخر سجلت السلطات الصحية 8328 إصابة جديدة بفيروس كورونا و389 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعافى 8902 مصابا بكوفيد 19.

المصدر: تاس