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أردوغان: تركيا من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا صواريخ "جو- جو" (فيديو)

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أردوغان: تركيا من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا صواريخ
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده نجحت في أن تكون واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا صواريخ "جو - جو".

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جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر" نشر فيها الرئيس التركي مشاهد من عملية اختبار إطلاق صاروخ "جو - جو" محلي الصنع.

وقال أردوغان: "تركيا نجحت في أن تكون واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا صواريخ جو – جو".

وأشار أردوغان إلى أن الصاروخ "بوزدوغان" الذي طوره المهندسون والفنيون الأتراك نجح في إصابة الهدف من أول إطلاق، مضيفا بالقول: "ما شاء الله على الشباب".

المصدر: الأناضول

 

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