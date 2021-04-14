أردوغان: تركيا من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا صواريخ "جو- جو" (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده نجحت في أن تكون واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا صواريخ "جو - جو".

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جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر" نشر فيها الرئيس التركي مشاهد من عملية اختبار إطلاق صاروخ "جو - جو" محلي الصنع.

وقال أردوغان: "تركيا نجحت في أن تكون واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا صواريخ جو – جو".

Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.



Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.



Gençlere #Maşallah 🚀#MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/20P3RCbdtE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

وأشار أردوغان إلى أن الصاروخ "بوزدوغان" الذي طوره المهندسون والفنيون الأتراك نجح في إصابة الهدف من أول إطلاق، مضيفا بالقول: "ما شاء الله على الشباب".

المصدر: الأناضول