كندا تسحب تصاريح تصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الكندية اليوم الاثنين عن سحب تصاريح تصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى تركيا، بدعوى استخدام أنظمة الأسلحة الكندية في القتال في إقليم قره باغ.

وقال وزير الخارجية الكندي مارك جارنو، إن كندا ألغت اليوم الاثنين تصاريح تصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى تركيا بعد أن خلصت إلى أن المعدات استخدمت من قبل القوات الأذربيجانية التي تقاتل أرمينيا في إقليم قره باغ.

وأضاف: "هذا الاستخدام لا يتفق مع السياسة الخارجية الكندية ولا ضمانات الاستخدام النهائي التي قدمتها تركيا"، مشيرا إلى أنه عرض مخاوف بلاده مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

المصدر: "رويترز"