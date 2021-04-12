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تركيا تدعو كندا إلى إعادة النظر في القيود على صناعة الدفاع

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تركيا تدعو كندا إلى إعادة النظر في القيود على صناعة الدفاع
Reuters UB/KR
طائرة بدون طيار تركية - أرشيف
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حث وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو كندا شريكة بلاده في حلف "الناتو"، على إعادة النظر في القيود على الصناعة الدفاعية التي فرضتها على أنقرة العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، إن "جاووش أوغلو أثار قضية القيود مع وزير الخارجية الكندي مارك جارنو خلال محادثات بينهما".

وأضافت: "نقل وزير الخارجية التركي بواعث القلق إزاء موقف كندا بشأن قيود صناعة الدفاع المفروضة على تركيا، وطلب إعادة النظر فيها".

وعلقت كندا تصدير بعض تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى تركيا في أكتوبر الماضي، بينما كانت تحقق في أن قوات أذربيجان المشاركة في القتال في إقليم قره باغ مع أرمينيا تستخدم تلك المعدات.

ووصفت وزارة الخارجية التركية الأمر حينها بأنه "ازدواجية في المعايير"، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "هذا الموقف لا يتماشى مع روح الحلف".

المصدر: "رويترز"

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