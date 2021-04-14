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الخارجية الأمريكية: بلينكن لم يبحث عضوية أوكرانيا في الناتو مع الوزير الأوكراني

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الخارجية الأمريكية: بلينكن لم يبحث عضوية أوكرانيا في الناتو مع الوزير الأوكراني
Reuters JOHANNA GERON
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن آفاق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو لم تبحث خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في بروكسل مؤخرا.

وقال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "خلال اللقاء لم يصل الأمر إلى ذلك... وأنتم تعرفون أننا نتمسك بإعلان بوخارست لعام 2008".

وتابع: "بالطبع بإمكان أوكرانيا أن تقوم بالكثير مع الناتو في إطار مشروعها الوطني السنوي"، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من أنواع الدعم التي يمكن للناتو أن يقدمها لأوكرانيا، بما فيها التدريب العسكري.

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وتجدر الإشارة إلى أن زعماء دول الناتو رفضوا منح أوكرانيا وجورجيا خطة الحصول على عضوية الناتو خلال قمة بوخارست في أبريل عام 2008، واكتفوا بإعلان سياسي حول "إمكانية انضمام البلدين إلى الناتو في المستقبل".

من جهتها، أشارت الخارجية الأوكرانية إلى أن بلينكن وكوليبا بحثا خلال لقائهما في بروكسل مستقبل الإصلاحات في أوكرانيا، بما فيها تلك الضرورية لحصولها على عضوية الناتو.

ووصف كوليبا المباحثات بأنها "جيدة"، مشيرا إلى أن الجانبين تطرقا إلى انتشار القوات الروسية عند حدود أوكرانيا، واتهم روسيا "بالحشد الخطير" لقواتها هناك.

المصدر: تاس

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