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البرازيل.. 3808 وفيات و82186 إصابة جديدة بكورونا

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البرازيل.. 3808 وفيات و82186 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
فيروس كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 3808 وفيات و82186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 358425، فيما عدد الإصابات 13599994.

وكان إديرلون ريزيندي منسق برنامج المنظمة البرازيلية لطب الإنعاش، قد أعلن أن عدد المصابين بكورونا البالغين 39 عاما وما دون في وحدات الرعاية المركزة ارتفع في مارس بشكل كبير ليتجاوز 11 ألفا، ليشكل 52.2 بالمئة من إجمالي المرضى في تلك الأقسام.

وكانت نسبة شاغلي أسرة الرعاية المشددة الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما 14.6 بالمئة في الأشهر الأولى لانتشار الفيروس، ونحو 45 بالمئة بين سبتمبر وفبراير.

 

المصدر: "رويترز" + RT

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