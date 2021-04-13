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الأمم المتحدة تخشى تكرار حرب سوريا في ميانمار

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الأمم المتحدة تخشى تكرار حرب سوريا في ميانمار
Reuters
ميانمار
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قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء إنه يخشى تصاعد القمع العسكري للاحتجاجات في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير إلى حرب مثلما حدث في سوريا، ودعا إلى وقف "المذبحة".

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ولفتت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت في بيان إلى أن 3080 شخصا اعتقلوا وهناك تقارير عن صدور أحكام بإعدام 23 شخصا بعد محاكمات سرية.

وأضافت "أخشى أن الموقف في ميانمار يتجه نحو صراع شامل. على الدول ألا تسمح بتكرار أخطاء الماضي المميتة في سوريا وغيرها".

المصدر: رويترز 

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