تقارير: قوات الأمن تقتل عشرات المحتجين جنوب ميانمار

أعلنت منظمة غير حكومية ووسائل إعلام محلية أن أكثر من 80 متظاهرا مناهضا للانقلاب الذي شهدته ميانمار مطلع فبراير قتلوا برصاص أجهزة الأمن في بلدة جنوب البلاد.

وأكدت "رابطة مساعدة السجناء السياسيين" (AAPP) أن 82 شخصا راحوا ضحية الأحداث الدموية التي شهدتها بلدة باغو قرب مدينة يانغون (أكبر مدينة في البلاد) في ساعات متأخرة من الخميس وأمس الجمعة.

وأكد موقع "ميانمار الآن" هذه الحصيلة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان وتقارير محلية تأكيدها أن قوات الأمن في البلدة استخدمت البنادق القاذفة للقنابل لتفريق المتظاهرين.

وحسب بيانات AAPP، قتل في ميانمار منذ الانقلاب 618 متظاهرا.

المصدر: رويترز