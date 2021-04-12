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بلينكن يعتزم لقاء نظيره الأوكراني خلال زيارته لبروكسل

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بلينكن يعتزم لقاء نظيره الأوكراني خلال زيارته لبروكسل
Reuters POOL
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم لقاء نظيره الأوكراني دميتري كوليبا خلال زيارته لبروكسل بين 13 و15 أبريل الجاري.

وذكر القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيليب ريكر، أن بلينكن سيشارك يوم 13 أبريل في اجتماع اللجنة المشتركة مع المندوبين الدائمين لدول حلف الناتو في بروكسل.

ومن المتوقع أن يعلن الناتو في ختام الاجتماع عن ضرورة "تفادي التصعيد" على الحدود الروسية الأوكرانية.

وقال ريكر: "سنواصل الاستفادة من الفرص لمناقشة (الوضع في أوكرانيا) مع الحلفاء. وسيحضر وزير الخارجية الأوكراني الاجتماع. وستكون لدى وزير الخارجية الأمريكي إمكانية لقائه في وقت لاحق في بروكسل".

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واتهم ريكر روسيا بأن أعمالها على حدود أوكرانيا تتسبب بالتصعيد في المنطقة، كما اتهمها بشن "حملة تضليل" ضد أوكرانيا.

يذكر أن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى قد عبرت عن قلقها إزاء تحركات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

وأكدت موسكو أن تنقلات القوات الروسية داخل أراضي روسيا شأن داخلي، ولا تمثل تهديدا لأحد، فيما قالت الخارجية الروسية إن أوكرانيا تؤجج الهستيريا بشأن تهديد روسي مزعوم.

المصدر: تاس

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