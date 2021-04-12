الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قيادات بالباسيج والشرطة الإيرانية

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فرض عقوبات تستهدف 8 من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية وأيضا 3 سجون بسبب ما قال إنه "حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019".

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العقوبات التي تشمل حظرا للسفر وتجميدا للأصول هي أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان" منذ عام 2013، وفق ما أفادت "رويترز".

ومن بين المستهدفين بالعقوبات رئيس الحرس الثوري حسين سلامي وغلام رضا سليماني قائد الباسيج.

وقال الاتحاد الأوروبي إن "منظمة الباسيج استخدمت قوة مميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، مما تسبب في وفيات وإصابات بين المحتجين العزل وغيرهم من المدنيين في مدن عدة في شتى أنحاء البلاد".

وكان سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على العقوبات في 31 مارس على أن تبدأ السريان الآن.

ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

المصدر: رويترز