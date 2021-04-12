الاتحاد الأوروبي : قلقون للغاية إزاء تقارير عن حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أن الاتحاد قلق للغاية إزاء تقارير عن الحادث الأخير في منشأة نطنز النووية الإيرانية، داعيا إلى توضيح ملابساته.

إقرأ المزيد

وقال ستانو أثناء موجز صحفي في بروكسل، اليوم الاثنين: "الاتحاد الأوروبي على دراية بهذا الحادث، ونحن قلقون جدا من هذه التقارير. يجب إلقاء الضوء على ما حدث. إننا نرفض جميع الخطوات التي من شأنها إضعاف أو تعطيل الجهود الهادفة إلى تسوية المشكلة الإيرانية. يجب توضيح جميع ملابسات الحادث".

وذكر المتحدث أن هناك فرضيات متباينة لما حدث مضيفا: "الأهم بالنسبة إلينا هو الحصول على حقائق. وبناء على هذه الحقائق سنستطيع البت في كيفية بياناتنا اللاحقة والخطوات التي سنقوم بها".

وأفادت إيران يوم الأحد بحدوث إخلال في شبكة توزيع الكهرباء في موقع نطنز النووي، فيما وصف علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هذا الحادث بأنه "إرهاب نووي".

من جهتها نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر لها أن الحادث جاء نتيجة لانفجار نظمه الجانب الإسرائيلي، ومن ثم اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل مباشرة بالوقوف وراء الحادث.

واليوم الاثنين أفاد صالحي بأن "تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف وهو مستمر بقوة"، وسط خطط طهران لزيادة القدرات الإنتاجية للمنشأة بمقدار 50%.

المصدر: "نوفوستي"