إصابة رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة خالدة ضياء بكورونا

أعلنت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة خالدة ضياء الأحد، أن الاختبارات التي أجرتها مؤخرا أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكر طبيبها محمد المأمون أن "الاختبارات أثبتت أيضا إصابة 8 موظفين آخرين في منزلها بفيروس كورونا".

من جهته، قال القيادي البارز في حزب "بنغلاديش القومي ميرزا فخر الإسلام المغير، إن "ضياء لم تظهر عليها أعراض الإصابة، وهي بصحة جيدة"، وحث الناس على الدعاء لها.

وتخضع السياسية (74 عاما) لإشراف أطبائها الخاصين في منزلها في دكا منذ إطلاق سراحها من السجن، بعد أن علقت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة عقوبة سجنها لأسباب صحية في مارس 2020.

ووجهت لرئيسة الوزراء الباكستانية السابقة في فبراير 2018، تهمة اختلاس أموال مخصصة للأيتام، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات، ثم ضاعفت محكمة أعلى في وقت لاحق الحكم.

وسجلت بنغلاديش إجمالي إصابات بلغت نحو 684756 إصابة، بالإضافة إلى 9739 حالة وفاة.

المصدر: "بوابة الأهرام"