بوتين يقدم تعازيه إلى الملكة إليزابيث بوفاة زوجها الأمير فيليب

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية بعثها إلى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن تعازيه العميقة في وفاة زوجها الأمير فيليب.

وأكد الكرملين أن بوتين في برقيته أشار إلى أن اسم الأمير فيليب مرتبط بالعديد من الأحداث المهمة في تاريخ المملكة المتحدة المعاصر، مضيفا أن زوج الملكة الراحل يستحق الاحترام الواسع الذي يحظى به بين البريطانيين وسمعته على الصعيد الدولي.

وتمنى الرئيس الروسي إلى الملكة البريطانية "الشجاعة وثبات الروح في وجه هذه الخسارة الفادحة غير القابلة للتعويض"، وطلب نقل تعازيه إلى جميع أفراد العائلة الملكية.

وتوفى الأمير فيليب صباح اليوم الجمعة قبل نحو شهرين من عيد ميلاده الـ100.

المصدر: RT