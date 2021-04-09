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سرقة مجوهرات بقيمة 100 ألف يورو بهجوم مسلحين على فندق فاخر في باريس

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سرقة مجوهرات بقيمة 100 ألف يورو بهجوم مسلحين على فندق فاخر في باريس
AFP ALAIN JOCARD
فندق "جورج الخامس" التابع لشبكة "فور سيزونز" بوسط باريس (صورة من الأرشيف)
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أفادت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" باعتداء مسلحين على فندق "جورج الخامس" الفاخر في باريس، وسرقة مجوهرات بقيمة نحو 100 ألف يورو.

وحسب المصادر، فإن رجلين مسلحين دخلا مبنى الفندق الواقع في شارع الشانزليزيه، والتابع لشبكة "فور سيزونز"، وسط العاصمة الفرنسية في حوالي الساعة 9:30 مساء الخميس.

وسرق اللصان مجوهرات من علامات تجارية مشهورة، كانت معروضة داخل مبنى الفندق، حيث تقدر أضرار الاعتداء بنحو 100 ألف يورو.

وتوارى المهاجمان عن الأنظار على وجه السرعة دون إصابة أحد بأذى، وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في الجريمة.

المصدر: فرانس برس

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