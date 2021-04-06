طهران تعتبر استعداد واشنطن لإعادة النظر في بعض العقوبات موقفا "واعدا"

رحبت إيران، الثلاثاء، بتصريحات مسؤولين أمريكيين أعربوا فيها عن استعداد واشنطن لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على طهران.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "نجد أن هذا الموقف واقعي وواعد. يمكن لهذا الموقف أن يشكل بداية تصحيح المسار السيئ الذي أوصل الدبلوماسية الى طريق مسدود. نحن نرحب بهذه التصريحات".

وأضاف أن "إيران ليست متفائلة ولا متشائمة بشأن نتيجة المحادثات النووية المقرر إجراؤها في فيينا اليوم الثلاثاء، لكنها على ثقة من أنها على المسار الصحيح لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015".

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها مستعدة لإعادة النظر بقسم من العقوبات المفروضة على إيران إذا ما التزمت طهران بالكامل بالاتفاق النووي المبرم في 2015، في مبادرة جاءت قبيل انطلاق محادثات دولية في فيينا بشأن هذه المسألة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أرسلت إلى فيينا الدبلوماسي، روب مالي، لإجراء محادثات مع الأوروبيين والروس والصينيين، مشيرة إلى أن لا لقاء مرتقبا بينه وبين نظيره الإيراني.

المصدر: أ ف ب