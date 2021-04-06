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الرئيس الأرجنتيني ليس مصابا بسلالة كورونا الجديدة وحالته الصحية جيدة

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الرئيس الأرجنتيني ليس مصابا بسلالة كورونا الجديدة وحالته الصحية جيدة
Reuters Henry Romero
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قال الفريق الطبي الذي يشرف على علاج الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، إن إصابة الرئيس بفيروس كورونا ليست مرتبطة بالسلالات الجديدة.

وورد في التقرير الصادر عن الفريق الطبي: "لقد تم الكشف عن تسلسل الجينوم الكامل لـ SARS-CoV-2، والنوع الموجود ليس مرتبطا بأي نوع جديد من الفيروس المتحور، الذي انتشر على نطاق واسع ويثير القلق".

وأكد الفريق الطبي أن الرئيس ألبرتو فرنانديز، حالته جيدة،  وفحص حالته الصحية أظهر نتائج جيدة.

وكان اختبار الكشف عن فيروس كورونا، الذي أجراه الرئيس الأرجنتيني يوم 3 أبريل، قد أظهر نتيجة إيجابية (أي مصاب)، وفي نفس اليوم، أكد الأطباء أن صحته مستقرة، ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

المصدر: نوفوستي

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