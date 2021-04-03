رغم إيجابية فحصه الخاص بكورونا.. رئيس الأرجنتين يحث على تلقي اللقاح

حث الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، الذي أظهرت نتائج فحصه إصابته بفيروس كورونا، على تناول اللقاحات، معتبرا أنه لولا تلقيه "سبوتنيك V" لكانت حالة الصحية الآن أسوأ.

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وقال فرنانديز، في تصريح صحفي اليوم السبت: "اللقاح يعمل. يجب التطعيم به. لولا أني قمت بتلقي اللقاح بشكل مناسب لكانت حالتي الآن سيئة جدا".

واشار رئيس الأرجنتين إلى أنه لا توجد حاليا عليه أعراض للإصابة بالمرض، مبينا أن "تحليل الدم وفحص مستوى تشبع الأكسجين أعطيا نتائج جيدة"، مشيرا إلى أن طبيبته قالت له إنه بإمكانه المشي والتنقل بواسطة الدراجة حال ارتدائه الكمامة.

وأعلن فرنانديز، فجر السبت أنه أجرى اختبارا للكشف عن فيروس كورونا وأظهر نتيجة إيجابية، وذلك بعد أن تلقى في يناير 2021 لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأفادت وسائل إعلام محلية لاحقا بأن نتائج فحص فيروس كورونا الذي خضعت له قرينة رئيس الدولة، فابيولا يانيز، جاءت سلبية.

المصدر: وكالات