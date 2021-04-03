الرئيس الأرجنتيني يعلن احتمال إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أنه أجرى اختبارا للكشف عن فيروس كورونا وأظهر نتيجة إيجابية.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

وقال فرنانديز على صفحته في "تويتر": "أجريت اختبارا أمس السبت، بعد أن بلغت درجة حرارتي 37.3 وأحسست بصداع طفيف، وتبين الفحص أنه إيجابي".

وأكد أن حالته الصحية جيدة، مضيفا أنه "على الرغم من أننا ننتظر التأكيد من خلال اختبار "PCR"، فقد عزلت نفسي بالفعل، وفقا للبروتوكول، وأتبع توصيات الأطباء".

المصدر: تاس