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الرئيس الأرجنتيني يعلن احتمال إصابته بفيروس كورونا

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الرئيس الأرجنتيني يعلن احتمال إصابته بفيروس كورونا
Reuters
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أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أنه أجرى اختبارا للكشف عن فيروس كورونا وأظهر نتيجة إيجابية.

وقال فرنانديز على صفحته في "تويتر": "أجريت اختبارا أمس السبت، بعد أن بلغت درجة حرارتي 37.3 وأحسست بصداع طفيف، وتبين الفحص أنه إيجابي".

وأكد أن حالته الصحية جيدة، مضيفا أنه "على الرغم من أننا ننتظر التأكيد من خلال اختبار "PCR"، فقد عزلت نفسي بالفعل، وفقا للبروتوكول، وأتبع توصيات الأطباء".

المصدر: تاس

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