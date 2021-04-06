وسائل إعلام: بولسونارو ينوي إجراء اتصال مع بوتين حول استخدام لقاح "سبوتنيك V"

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن رئيس البرازيل جاير بولسونارو ينوي بحث استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في بلاده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت قناة "سي إن إن برازيل" عن مصادر مقربة من بولسونارو، أن الاتصال بين الرئيسين قد يجري يوم الثلاثاء، لمناقشة السماح باستخدام اللقاح الروسي في البرازيل.

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تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل "أنفيزا" لا تزال تدرس إصدار الرخصة لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" في البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع حاد للإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا في البرازيل، التي سجلت أكثر من 13 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 330 ألف وفاة.

ويواجه الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو انتقادات من البرلمانيين والساسة المعارضين بسبب طريقة تعامل حكومته مع أزمة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز