هزة بقوة 5.8 درجة تضرب الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) بأن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، اليوم الاثنين.

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وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا (نحو 18.64 ميلا)، دون ذكر أي ضحايا.

ووقع زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة جزر كرماديك التابعة لنيوزيلندا، في الـ7 من شهر مارس الماضي.

وسبق أن ضربت سلسلة زلازل تجاوزت قوتها 8 درجات، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، مناطق قرب سواحل نيوزيلندا، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا، حيث كانت بعيدة عن الأماكن السكنية، رغم أن السلطات أطلقت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.

المصدر: وكالات + "رويترز"