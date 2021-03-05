بعد سلسلة زلازل عنيفة.. إلغاء التحذيرات من حدوث تسونامي في جنوب الهادئ

ألغيت، اليوم الجمعة، أوامر الإخلاء في العديد من جزر جنوب المحيط الهادئ، ما سمح لعشرات آلاف السكان بالعودة إلى منازلهم، بعدما زال خطر تعرض هذه المناطق لأمواج تسونامي كبيرة.

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وضربت زلازل متتالية بقوة 7.3 و7.4 و8.1 درجة على مقربة من جزر كيرماديك النيوزيلندية النائية، أعقبتها عشرات الهزات الارتدادية العنيفة، ما استدعى صدور تحذيرات من احتمال حدوث أمواج تسونامي عالية في أنحاء شواطئ المحيط الهادئ.

وغادر آلاف الأهالي منازلهم متوجهين إلى مناطق مرتفعة، بعدما توقعت السلطات أمواجا يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في كاليدونيا الجديدة وفانواتو، فيما أعلن الإنذار في دول وأراض، من نيوزيلندا إلى البيرو، ومن روسيا إلى القارة القطبية الجنوبية.

وأُعلن عن أمواج بارتفاع متر في جزر لويالتي بكاليدونيا الجديدة، وقال شهود عيان في بورت فيلا، عاصمة فانواتو، إنهم رأوا بضع أمواج كبيرة تتكسر على الواجهة البحرية وتغمر رصيف التنزه بالمياه.

The National Advisory issued following the earthquakes near the KERMADEC ISLANDS REGION is cancelled. — National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 5, 2021

ولم ترد تقارير عن خسائر بالغة، ويبدو أن الضرر الوحيد الذي طال الناس كان تعرض بعض المسافرين الذين علقوا لساعات في ازدحام شديد في جزيرة تاهيتي، لتجفاف طفيف.

وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، إن الخطر لم ينته بشكل تام. ويمكن أن تتعرض أمريكا الجنوبية والوسطى لأمواج تسونامي معتدلة اعتبارا من الساعة 13.30 بتوقيت غرينيتش، لكن العديد من الإنذارات المحلية ألغيت.

ومن بين الدول والسلطات التي ألغت أو خففت الإنذارات الأولى، أستراليا ونيوزيلندا وفانواتو وبولينيزيا الفرنسية.

The tsunami threat to New Zealand has been further downgraded. — National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 5, 2021

المصدر: أ ف ب