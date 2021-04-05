تركيا: نواصل التحضيرات لطرح مناقصة إنشاء قناة اسطنبول المائية

أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أن بلاده تواصل التحضيرات لطرح مناقصة إنشاء قناة اسطنبول المائية.

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، شدد إسماعيل أوغلو على أهمية القناة بالنسبة لتركيا، مشيرا إلى أنها ستجعل من اسطنبول مركزا تجاريا عالميا.

وأضاف أن "قناة إسطنبول مشروع يمثل رؤية تركيا، وهي أحد أكبر المشاريع حول العالم".

وأشار إلى موافقة بلاده مؤخرا على خطط تطوير القناة، لافتا إلى اكتمال تحضيرات المشروع من الناحية المعمارية.

وأوضح أن التحضيرات متواصلة لطرح مناقصة القناة، مؤكدا اعتزامهم البدء فيها قريبا جدا.

المصدر: "الأناضول"